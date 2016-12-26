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26 декабря 2016
20:55  26 декабря 2016 12

Новый президент Молдавии снял флаг Евросоюза со здания своей администрации

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Флаг Евросоюза исчез со здания резиденции молдавского президентаФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Со здания администрации президента Молдавии сняли флаг Евросоюза, который ранее висел там вместе с национальным. На недавно прошедших президентских выборах в стране победу одержал Игорь Додон.

Ожидается, что новый глава государства прокомментирует принятие такого решения лично, сообщает Life.ru. По данным издания, стяги ЕС на зданиях других государственных органов, в частности, парламента и правительства, остались нетронутыми.

Журналисты заметили, что это изменение не единственное после избрания президента: модификацию претерпел сайт администрации главы государства, где румынский язык сменился на молдавский. Доступны также версии на английском и русском языках, пишет «Газета.Ru».

Как пояснил «Национальной службе новостей» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, снятие флага ЕС — в русле тех идей и тех мнений, которые высказывал Додон в ходе своей избирательной кампании. «Это вполне соответствует его взглядам и позиции. Додон считает, что надо учитывать мнение большинства населения, которое хотело бы присоединиться не к Европейскому союзу, а к Евразийскому. Евразийский союз своего флага еще не придумал, а так бы Додон вывесил его флаг», — считает Жарихин.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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