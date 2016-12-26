21:52 26 декабря 2016 1

На входе в магазин объявляли: «Будьте осторожны, пожалуйста, не запнитесь - у нас плиточка поднялась» Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Посетители пермского гипермаркета «Семья» пожаловались в сети на то, что в торговом центре стал подниматься пол. Ранее там уже проводилась эвакуация из-за трещин в стене, но на этот раз дело не в них.

«В воскресенье, 25 декабря, около 16:00 раздался странный звук. Стало вздувать пол! Это нереально страшно!», — пишет очевидец в соцсетях. Еще один свидетель произошедшего рассказал «URA.Ru», что поврежденный участок пола прикрыли столом. На входе в бутик объявляли: «Будьте осторожны, пожалуйста, не запнитесь — у нас плиточка поднялась».

«Инцидент связан с дефектом напольного в магазине BeFree. Ничего критичного не произошло, никаких трещин в полу нет», — пояснили в гипермаркете «Семья».

Напомним, ранее в торговом центре не раз появлялись трещины. В апреле 2011 года после одного из таких сообщений из здания торгового центра были эвакуированы около 300 человек.