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26 декабря 2016
22:13  26 декабря 2016 0

Американцам сообщили о смерти Бритни Спирс

Представители Бритни Спирс заверили, что она жива и здороваФото: Instagram/britneyspears

Компания Sony Music опубликовала на своей странице в Twitter сообщение о смерти известной американской певицы Бритни Спирс. Запись стала результатом хакерской атаки.

«Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая»», — сообщалось в аккаунте Sony Music. Позже запись была удалена, пишет «Лента.ру».

Аналогичная запись появилась и на странице американского музыканта Боба Дилана, позже она также исчезла.

Представители певицы заверили, что Бритни Спирс жива и здорова, уточняет телеканал «Звезда».

Марина Мотылева
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