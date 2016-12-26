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26 декабря 2016
22:24  26 декабря 2016 0

Тело командира разбившегося Ту-154 вытащили на поверхность

Установка подводного памятника, посвященного морякам-подводникам. Озеро Увильды. Челябинск., водолаз
Водолазы подняли на поверхность тело командира рухнувшего Ту-154 (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Водолазы подняли на поверхность тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — сообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел пассажиров разбившегося судна.

К настоящему моменту помимо Романа Волкова опознана еще одна жертва крушения Ту-154 — помощник начальника департамента культуры Минобороны РФ Оксана Бадрутдинова, уточняет РИА «Новости».

Самолет Ту-154 утром в воскресенье, 25 декабря, вылетел из аэропорта Адлера и спустя две минуты упал в Черное море. На борту находились 92 человека — музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и члены экипажа. Все они летели в Сирию на новогодний концерт для военнослужащих.

Марина Мотылева
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