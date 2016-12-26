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26 декабря 2016
23:05  26 декабря 2016 0

Toyota отзывает автомобили Lexus в России

Авто, техника, ЖД и автосервис, лексус, автомобиль, lexus
Отзыву подлежат машины, проданные с 11 сентября 2014 годаФото: Алексей Гущин © URA.Ru

Российское представительство Lexus — ООО «Тойота Мотор» — начало отзывную кампанию кроссоверов NX. Причина в неправильной работе стояночного тормоза в автомобилях.

Производитель опасается, что он может не активироваться автоматически из-за некорректного программирования блока управления тормозной системы, пишет «Российская газета».

Всего отзыву подлежит почти 19 тысяч автомобилей Lexus NX, из них 11 398 транспортных средств марки Lexus NX 200, Lexus NX 200t и 1619 — Lexus NX 300h, реализованных с 11 сентября 2014 года по настоящее время, уточняет «Газета.Ru».

Дилеры должны уведомить каждого владельца кроссовера о необходимости предоставить машину в дилерский центр для проведения ремонта. Выяснить, подлежит ли машина отзыву можно и самостоятельно, сверив VIN-код автомобиля со списком на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании на машинах обновят программное обеспечение блока управления тормозной системы. Процедура будет бесплатной для клиентов марки.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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