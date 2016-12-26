Путина просят оставить Доктора Лизу в составе СПЧ посмертно

23:31 26 декабря 2016 0

Глава СПЧ: Глинка была настоящим героем, настоящим ангелом добра Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предлагает не исключать Елизавету Глинку (Доктора Лизу), которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, из состава СПЧ. Об этом он намерен попросить главу государства Владимира Путина.

Федотов напомнил, что в понедельник, 26 декабря, вся страна скорбит по жертвам трагедии. «Но скажу честно, я больше всех скорблю о Докторе Лизе. Елизавета Петровна Глинка была членом нашего совета, и я буду просить президента не исключать ее из состава совета», — цитирует Федотова «Интерфакс».

Он отметил, что в армии есть такое правило: погибшего героя оставляют навсегда в списках части. По его мнению гибель Доктора Лизы была «такой же трагической, как вся ее героическая жизнь. Она была настоящим героем, настоящим ангелом добра».

Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, вылетевшего в Сирию из Адлера, который разбился в воскресенье, 25 декабря. Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз. Также в авиакатастрофе погиб еще 91 человек — это музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и члены экипажа.