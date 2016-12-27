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27 декабря 2016
26 декабря 2016
23:53  26 декабря 2016 0

СМИ стало известно, как Путин и Трамп договорятся по Крыму

Клипарт, трамп дональд
Администрация Трампа попытается наладить отношения Россией, узнали западные СМИФото: depositphotos.com © URA.Ru

Администрация нового президента США Дональда Трампа пойдет на налаживание отношений с Россией. Об этом стало известно журналистам немецкой газеты Bild, которые ссылаются на свои источники в европейских спецслужбах.

По их данным, соответствующий план для Белого дома разработает бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, которые неоднократно встречался с главой российского государства Владимиром Путиным. Ожидается, что именно он станет посредником между Кремлем и Белым домом, пишет Life.ru.

Издание уверяет, что Москве предложат гарантировать безопасность в Донбассе в ответ на молчание Вашингтона по поводу Крыма. Американская сторона не пойдет на официальное признание принадлежности полуострова к России, однако перестанет возмущаться по этому поводу.

Марина Мотылева
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