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27 декабря 2016
26 декабря 2016
00:33  27 декабря 2016 0

Самое важное событие. Американцы подвели итоги 2016 года

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Победа Дональда Трампа, по мнению американцев, стала первым по значимости событием в 2016 годуФото: depositphotos.com © URA.Ru

Избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов стало, по мнению американцев, важнейшим событием уходящего года. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного местным информационным агентством с 9 по 11 декабря, пишет ТАСС.

Так, три четверти опрошенных (из 1007) назвали президентские выборы и победу Трампа самым значимым событием года, 63% респондентов, отвечая на тот же вопрос, вспомнили о произошедших терактах в разных странах мира, а 43% — распространение вируса Зика.

Говоря об итогах года, 18% сошлись на том, что положение в стране изменилось в лучшую сторону, 33% придерживаются противоположной точки зрения, а 47% решили, что по сравнению с 2015-м в США мало что изменилось.

Тем не менее, как отметили авторы исследования, большая часть опрошенных граждан полагают, что в новом году дела пойдут лучше. С этим согласились 55% участников опроса, причем наиболее оптимистично в будущее смотрят сторонники Республиканской партии, от которой и выдвигался избранный президент Дональд Трамп.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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