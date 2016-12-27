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27 декабря 2016
26 декабря 2016
01:16  27 декабря 2016 0

Командир разбившегося Ту-154 хотел посадить самолет на воду

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Экспертам удалось сделать предварительные выводы после осмотра обломковФото: Pixabay
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Повреждения хвостовой части потерпевшего крушение самолета Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить воздушное судно на воду, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее, напомним, стало известно, что за секунды до крушения самолета люди готовились к эвакуации: несколько погибших были в спасательных жилетах.

Как сообщала «Газета.Ru», на месте происшествия была обнаружена хвостовая часть с обломками двигателя. Ранее там же были найдены фрагменты фюзеляжа. При подъеме наиболее крупной части было обнаружено еще одно тело. По знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков.

Самолет Ту-154 утром в воскресенье, 25 декабря, вылетел из аэропорта Адлера и спустя две минуты упал в Черное море. На борту находились 92 человека.

Сергей Демин
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