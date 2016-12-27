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27 декабря 2016
26 декабря 2016
01:51  27 декабря 2016 0

Петиция о лишении Божены Рынски гражданства набрала 49 тысяч подписей

Россияне массово голосуют за лишение Божены Рынски гражданства и выдворении ее из страныФото: news-front.info
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Петиция о лишении гражданства Божены Рынски и выдворении ее из страны всего за сутки собрала больше 49 тысяч голосов. Еще около тысячи подписей и цель автора инициативы будет достигнута — его предложение уйдет на рассмотрение президенту России Владимиру Путину и в Государственную думу.

Такой гнев со стороны соотечественников Рынски навлекла на себя после нецензурного высказывания в адрес жертв авиакатастрофы над Черным морем. На своей странице в Facebook светский обозреватель вопрошал, почему вместо ансамбля Александрова и Доктора Лизы на борту самолета не находились все остальные сотрудники телеканала НТВ.

На эти слова отреагировали и в Министерстве иностранных дел, и в Кремле, и в Госдуме. Сама Рынска, к слову, судя по постам на все той же странице в Facebook, о сказанном ранее не сожалеет.

Сергей Демин
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