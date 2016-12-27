02:37 27 декабря 2016 0

Очевидец авиакатастрофы рассказал, как рухнул Ту-154 Фото: Pixabay

Крушение Ту-154 могло произойти из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели самолет на «закритические углы атаки», что послужило причиной потери скорости и снижению воздушного судна к поверхности моря. Об этом «Коммерсанту» рассказали близкие к расследованию источники, которые сейчас проверяют показания свидетелей авиакатастрофы.

Одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент крушения находился на катере в акватории Сочи. По его словам, после взлета самолет стал быстро снижаться к поверхности моря. Со стороны это создало впечатление, что экипаж намерен совершить на нее посадку, но даже для этого маневра положение лайнера в воздухе показалось очевидцу странным — Ту-154 летел на низкой скорости с высоко задранным носом. Для примера свидетель происшествия сравнил положение самолета с мотоциклом, поставленным на заднее колесо.

При ударе о воду хвост отвалился, следом рухнул самолет и быстро затонул.

Эксперты утверждают, что к описанной очевидцем картине крушения могло привести несколько факторов, которые в той или иной степени связаны с действиями пилотов. Известно, что Ту-154 совершил отрыв на штатной скорости в 345 км/ч и начал набирать высоту. Но уже через несколько мгновений судно начало терять скорость и снижаться. По мнению специалистов, это могло произойти из-за ошибочных действий пилотов, которые попытались слишком быстро поднять самолет вверх. Так, как отмечалось выше, самолет мог быть введен в «закритические углы атаки», что и привело к катастрофе.

Впрочем, трагедии могли способствовать и другие факторы вроде возможной перегруженности лайнера, нарушения центровки грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора, а также внезапное падение тяги двигателей. Расследование продолжается.

Как сообщала «Газета.Ru», после осмотра повреждений хвостовой части разбившегося самолета эксперты предположили, что командир Ту-154 хотел посадить судно на воду.