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27 декабря 2016
26 декабря 2016
03:59  27 декабря 2016 0

Генерал США спрогнозировал падение «Исламского государства»

Терроризм. Клипарт, терроризм
Американский военачальник предположил, что для победы над ИГИЛ потребуется еще годФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Командующий войсками международной коалиции во главе с США генерал Стивен Таунсент заявил, что запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» удастся разгромить только к 2018 году.

По мнению американского военачальника, наиболее тяжелыми этапами станет борьба с террористами в их столицах — иракском Мосуле и сирийской Ракке. При этом не исключено, что после этого оставшиеся в живых боевики переместятся в пустыни между Сирией и Ираком, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на иностранные источники.

Недавно сирийской армии при поддержке ВС РФ удалось взять под контроль захваченный ранее террористами Алеппо. Во время обследования территории российские военные нашли массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам.

Сергей Демин
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