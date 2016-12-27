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27 декабря 2016
26 декабря 2016
05:28  27 декабря 2016 0

Высказываниями Божены Рынски займется Генпрокуратура

Здания Генеральной прокуратуры РФ. Москва., Генеральная прокуратура
Генеральная прокуратура проверит стеб журналистки Рынски над жертвами Ту-154Фото: Владимир Андреев © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Генеральная прокуратура даст правовую оценку высказываниям Божены Рынски о погибших в авиакатастрофе над Черным морем журналистах телекомпании НТВ. Проверка будет организована в связи с обращением члена Общественной палаты Артема Кирьянова с просьбой проверить сообщения Рынски в социальных сетях.

«Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования», — приводит ТАСС слова представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Почти сразу после крушения Ту-154, напомним, Рынски прокомментировала гибель людей благодарностью «боженьке» за «за бонус в виде съемочной группы НТВошек». При этом в своих высказываниях девушка не раскаялась и после появления петиции с предложением лишить ее гражданства и выдворить из России. Под предложением, кстати, на момент написания новости подписались больше 60 тысяч человек.

Дмитрий Песков, как ранее сообщала «Газета.Ru», назвал слова журналистки уродливыми проявлениями сумасшествия, отметив, что после таких высказываний «абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения».

Сергей Демин
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