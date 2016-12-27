{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
26 декабря 2016
06:12  27 декабря 2016 0

Несовершеннолетний хакер взломал базу данных российского визового центра в США

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
В руках хакера оказались персональные данные клиентов визового центраФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Несовершеннолетний хакер заявил о взломе базы данных российского визового центра в США, получив доступ к информации об американцах, подавших заявление на получение российской визы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на иностранные источники.

Сообщается, что подросток сам вышел на связь с сетевым ресурсом, который распространил информацию, переслав журналистам снимок с экрана своего компьютера, на котором были видны имена, фамилии и контакты десятков людей. Несколько позже пятеро из них подтвердили свое обращение в визовый центр.

Сам хакер, в свою очередь, рассказал, что принадлежит к некой группе «Хакеры нового мира», что ему 17 лет, и что никаких злых намерений в его действиях не было. По его словам, он лишь хотел, чтобы администраторы более ответственно относились к защите информации и понимали, к каким последствиям может привести утечка персональных данных.

В посольстве России в Соединенных Штатах ТАСС заявили, что по этой информации в настоящее время проводится проверка.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров