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27 декабря 2016
26 декабря 2016
07:11  27 декабря 2016 0

В Сети появилось фото из самолета, сделанное погибшим перед крушением Ту-154

Погибший в авиакатастрофе хорист ансамбля Александрова отправил девушке фото перед взлетомФото: со страницы девушки Александра Штуко «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Девушка погибшего в авиакатастрофе над Черным морем Александра Штуко, хориста ансамбля Александрова, опубликовала на своей странице «ВКонтакте» снимок, который тот сделал на борту разбившегося самолета.

На фотографии видно, как Александр играет в нарды и, позируя на камеру, поднимает большой палец вверх. В день катастрофы на странице его девушки появилось фото с подписью: «Мой мальчик… Моя любовь… Моя жизнь… Ты самый лучший на земле!!! Я всегда тебе это говорила… Пусть земля тебе будет пухом!».

Как рассказала Tverigrad.ru сестра Александра Эмма, в последний раз она общалась с Александром накануне катастрофы:

«Вчера вечером Саша позвонил, сказал: „Сидим в самолете, через 15 минут вылетаем, когда будем пересаживаться в Сочи — позвоню, часов в пять утра“. В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее, абонент был недоступен», — приводит Tverigrad.ru слова собеседницы. По данным портала, фото было сделано перед взлетом.

Напомним, на борту разбившегося самолет Минобороны, вылетевшего после дозаправки из аэропорта Адлера в Сирию, находились 92 человека. Среди них — артисты ансамбля песни и пляски Александрова, журналисты и врач Елизавета Глинка.

Сергей Демин
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