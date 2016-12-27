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27 декабря 2016
26 декабря 2016
07:25  27 декабря 2016 0

Мать столкнула семилетнего ребенка из окна 15-го этажа

Клипарт, многоэтажка, высотка, жилой дом
Ребенок после падения с высоты скончался (архивное фото)Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

В Подмосковье мать столкнула своего семилетнего ребенка из окна 15-го этажа. Трагедия произошла в Мытищах вечером в понедельник, 26 декабря.

Следствие установило, что 34-летняя жительница Калужской области вытолкнула своего ребенка 2009 года рождения из окна 15-го этажа, находясь в квартире в Мытищах, от полученных травм ребенок скончался, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Подозреваемую задержали, сейчас с ней проводятся следственные действия.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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