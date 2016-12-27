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27 декабря 2016
26 декабря 2016
07:44  27 декабря 2016 0

В Москве мужчина расстрелял пятерых человек, в том числе полицейских

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Злоумышленник был вооружен охотничьим ружьемФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Вооруженный охотничьим ружьем мужчина на западе Москвы ранил двух молодых людей и сотрудников полиции, которые пытались задержать злоумышленника.

Мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома на Ельнинской улице, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на правоохранительные органы столицы. Ранения получили два молодых человека, одному из которых 22 года, другому — 26 лет. Прибывшим на место ЧП сотрудникам полиции удалось задержать стрелявшего, который спрятался в одной из квартир дома, однако он успел ранить и правоохранителей.

Как передает ТАСС, у потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте ЧП работают следователи.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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