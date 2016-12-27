Пропавшую после корпоратива пермячку нашли мертвой

07:57 27 декабря 2016 0

Анна работала воспитателем в детском саду Фото: социальные сети

Пропавшую после корпоратива 29-летнюю воспитательницу Анну Н. нашли погибшей. Тело молодой женщины обнаружили в 50 метрах от ресторана, где проходило торжество.

Анна пропала в ночь на субботу, 24 декабря. Она работала воспитателем в детском саду, накануне они вместе с коллегами отмечали новогодний корпоратив в одном из ресторанов в Индустриальном районе Перми.

Гражданский муж ждал молодую женщину дома, пишет «КП-Пермь», Анна написала ему сообщение, что доедет на такси. В какой-то момент праздника она вышла из ресторана, чтобы проводить коллег, оставив сумку с телефоном за столиком. Как предполагают знакомые Анны, ей стало плохо, она решила подышать свежим воздухом. Согласно записям с камер наблюдения, пермячка пошла по улице Карпинского, затем свернула на Бабушкина. После этого живой ее никто не видел.

Коллеги Анны уехали, подумав, что она уже давно отправилась домой. Наутро родные забили тревогу из-за отсутствия женщины и обратились в полицию. Анну искали три дня, в том числе десятки волонтеров, полиция и следователи. Тело в понедельник вечером примерно в 50 метрах от ресторана нашла служебная собака, отмечает издание со ссылкой на пользователей социальных сетей. По словам мужчины по имени Дмитрий, Анну нашли прямо за его гаражом.

Что произошло с женщиной, пока неизвестно, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Источник «КП-Пермь» в правоохранительных органах сообщил, что предварительная причина смерти Ани — обморожение.