08:19 27 декабря 2016 0

Девушки остаются в привычном образе Скрин видео Youtube

Группа Serebro, продюсером которой выступает знаменитый уроженец Кургана Максим Фадеев, сняла клип на песню «Мy money». Солистки коллектива появились в ролике в полуобнаженном виде в компании с двойником избранного президента Дональда Трампа.

«Мы не готовились к съемке этого клипа за месяц или два, все было спонтанно и весело, — рассказала Life.ru одна из участниц трио, Ольга Серябкина. — Как главный символ перемен в уходящем и наступающем году в нашем клипе появится Дональд Трамп». Певица уточнила, что новый президент США в кадре — не политический посыл. «Таким образом мы хотим сказать, что в новом году у всех все будет меняться только в лучшую сторону, даже если в такую неожиданную», — поясняет Серябкина.

Режиссером ролика выступил сам продюсер группы, Максим Фадеев. В клипе создатели видео сделали отсылку и к популярному сейчас флешмобу — Mannequin Challenge.