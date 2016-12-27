08:51 27 декабря 2016 2

Горожане признаются - от этой инсталляции становится теплее Фото: Facebook Tima Radya

На проспекте Ленина в Екатеринбурге, на аллее между Оперным Театром и главным зданием бывшего УрГУ, появилась уже полюбившаяся горожанам инсталляция — традиционные новогодние абажуры стрит-арт художника Тимофея Ради.

Фотографию, где запечатлены абажуры, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сам Радя. «Пять лет — одна традиция», — лаконично прокомментировал снимок художник. Горожане единодушно одобрили возвращение на проспект Ленина уже ставших легендарными абажуров.

«Спасибо», — поблагодарил Радю мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «В этом году их особенно не хватало!» — написал шеф-редактор радиостанции «Серебряный дождь» в Екатеринбурге Константин Штейн.

Арт-объект, который стал для города уже традиционным, обычно появлялся на проспекте Ленина уже после новогодних праздников. Интересно, что мэрия Екатеринбурга в первый год высказывалась против этой акции.

1/2 Фото из архива Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Первый раз Радя провел свою инсталляцию в начале 2013 года. Как говорил тогда сам художник, «оригинал абажура был найден у деда в гараже».