{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
08:51  27 декабря 2016 2

«В этом году их особенно не хватало». В центре Екатеринбурга — любимые абажуры. ФОТО

Горожане признаются - от этой инсталляции становится теплееФото: Facebook Tima Radya

На проспекте Ленина в Екатеринбурге, на аллее между Оперным Театром и главным зданием бывшего УрГУ, появилась уже полюбившаяся горожанам инсталляция — традиционные новогодние абажуры стрит-арт художника Тимофея Ради.

Фотографию, где запечатлены абажуры, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook сам Радя. «Пять лет — одна традиция», — лаконично прокомментировал снимок художник. Горожане единодушно одобрили возвращение на проспект Ленина уже ставших легендарными абажуров.

«Спасибо», — поблагодарил Радю мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «В этом году их особенно не хватало!» — написал шеф-редактор радиостанции «Серебряный дождь» в Екатеринбурге Константин Штейн.

Арт-объект, который стал для города уже традиционным, обычно появлялся на проспекте Ленина уже после новогодних праздников. Интересно, что мэрия Екатеринбурга в первый год высказывалась против этой акции.

1/2
Фото из архива Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Первый раз Радя провел свою инсталляцию в начале 2013 года. Как говорил тогда сам художник, «оригинал абажура был найден у деда в гараже».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров