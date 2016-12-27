08:39 27 декабря 2016 7

Владимир Халимон и Евгения поженились пять лет назад, в этом году у них родилась дочь Фото: Соцсети

Семья погибшего солиста ансамбля имени Александрова Владимира Халимона за два дня потеряла двух сыновей — один погиб в авиакатастрофе, а младший Павел — не смог побороть тяжелую болезнь.

Большая семья 32-летнего Владимира Халимона до середины 1990-х жила в Екатеринбурге, а затем переехала в Ростов-на-Дону. Он учился в музыкальной школе и очень любил петь. Поступив в ансамбль песни и пляски имени Александрова, Владимир стал гордостью семьи, сообщил «Известиям» один из братьев погибшего солиста.

В 2011 году Владимир женился на Евгении, стюардессе из Ростова. В феврале 2016 года в их семье родилась дочь — за день, когда папы не стало, Анфисе исполнилось всего 10 месяцев, сообщает портал Life.ru

На опознание в Москву вылетел отец артиста Леонид Халимон, который после смерти жены один растил 11 детей (двое из них свои, в том числе и Владимир, и девять — приемные). Однако родственники утаили от Леонида Халимона еще одну страшную весть — в Екатеринбурге на следующий день после авиакатастрофы умер еще один его сын — 21-летний Павел. Младший брат Владимира пять лет боролся с тяжелой болезнью — лейкозом. В последнее время находился в бессознательном состоянии. Узнать о гибели брата в авиакатастрофе он не успел.

Отцу, которому предстоят тяжелые процедуры по опознанию сына в авиакатастрофе и подготовке похорон, о смерти второго сына пока не говорят. Родственники вылетели в Екатеринбург для организации похорон.

Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря в Черном море после дозаправки в Сочи. Самолет направлялся из Москвы в Сирию, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля Александрова, которые летели поздравить российских солдат с Новым годом, врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также журналисты трех федеральных телеканалов и военные. ФСБ и правительственная комиссия версию теракта на борту самолета исключили. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.