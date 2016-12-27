09:09 27 декабря 2016 4

Так "Зенит-Арена" выглядела летом 2016 года Фото:Andrew Shiva, Википедия

Сдачу работ на стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге «Занит-Арена» продлили до 31 марта. Об этом сообщила представитель генподрядчика СК «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

При этом она уточнила, что продлевается не строительство самого стадиона, а срок сдачи работ. «Плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — цитирует Гигиняк «Газета.Ru».

О завершении работ на стадионе на Крестовском острове генподрядчик заявил 26 декабря. Однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что накажет каждого, кто «нагрел руки» при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Он подчеркнул, что городские власти пристально следят за всем, что происходит на строящемся объекте, пишет «Федеральное агентство новостей». «Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений», — пообещал градоначальник.

Полтавченко считает, что уже к весне на стадионе пройдут первые мероприятия для горожан и гостей Северной столицы.

16 ноября в ходе расследования дела о мошенничестве при строительстве петербургского футбольного стадиона был задержан бывший вице-губернатор Северной столицы Марат Оганесян. В СКР установили, что при заключении договора с одним из подрядчиков было похищено более 50 млн рублей. 3 ноября комиссия ФИФА забраковала выкатное поле стадиона из-за высокого уровня вибрации арены. В оргкомитете заверили, что техническая ошибка будет исправлена. В июле у генподрядчика и заказчика «Зенит-Арены» произошел конфликт, из-за которого строительство стадиона на некоторое время было приостановлено.