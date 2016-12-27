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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
09:07  27 декабря 2016 16

Карикатурист с Украины поглумился над катастрофой Ту-154. ФОТО

Жертв крушения Ключник назвал "вежливым кормом"Фото: социальные сети
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Украинский карикатурист Георгий Ключник пополнил список тех, кто глумливо высказался по поводу крушения самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. «Художник» опубликовал в Сети жуткую карикатуру.

Свою работу Ключник назвал «Год Петуха, или Вежливый корм». Пост с картинкой он разместил на своей странице в Facebook. По замыслу карикатуриста, пишет портал «Дни.ру», рисунок — не что иное, как реакция на гибель авторов и исполнителей песни «Вежливые люди». На картинке изображены участники ансамбля имени Александрова, которые выступают на морском дне.

Рисунок вызвал бурную реакцию в Сети. Некоторые украинские пользователи разделили позицию карикатуриста, позлорадствовав по поводу страшной авиакатастрофы.

Ключник не первый, чья циничная позиция по отношению к гибели десятков людей в крушении лайнера шокировала общественность. Ранее светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала катастрофу благодарностью «боженьке» за «за бонус в виде съемочной группы НТВошек». Как отмечала «Газета.ру», словам Рынски даст правовую оценку Генпрокуратура.

Валерий Дорофеев
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