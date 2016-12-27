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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
10:26  27 декабря 2016 0

Петиция против Божены Рынски набрала 75 тысяч подписей

Божену Рынску требуют лишить гражданства и выдворить из страныФото: Павел Бедняков/ТАСС
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Размещенная на специализированном портале change.org петиция, автор который требует лишить журналиста Божену Рынска гражданства и выдворить ее из России за циничные высказывания о жертвах катастрофы Ту-154, набрала уже больше 75 тыс. подписей.

Цель автора — рассмотрение инициативы президентом РФ Владимиром Путиным и Госдумой.

Божена Рынска, напомним, вызвала гнев пользователей социальных сетей своим размещенным на Facebook высказыванием в адрес журналистов, погибших в результате крушения самолета Минобороны в Черном море. Светский обозреватель на своей странице задавался вопросом, почему вместо ансамбля Александрова и Доктора Лизы на борту самолета не находились все остальные сотрудники телеканала НТВ.

На эти слова отреагировали и в Министерстве иностранных дел, и в Кремле, и в Госдуме. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пост журналистки «уродливым проявлением сумасшествия», писало «Федеральное агентство новостей». Сама Рынска, к слову, судя по постам на все той же странице в Facebook, о сказанном ранее не сожалеет.

Татьяна Трушина
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