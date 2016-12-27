09:37 27 декабря 2016 5

НКО "Фонд Ельцина", создававшее музей первого президента РФ в Екатеринбурге, ждет проверка Минюста Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Фонд Ельцина в 2017 году ждет проверка Минюста. Расписание плановых проверок некоммерческих организаций (НКО) появилось на сайте ведомства.

Как пишет газета «Ведомости», под проверку Минюста, помимо Фонда Ельцина (создан дочерью и зятем первого президента РФ Татьяной и Валентином Юмашевыми, экс-главой администрации президента Александром Волошиным и занимается поддержкой молодых талантов, общественно-политическими исследованиями и популяризацией деятельности Бориса Ельцина — прим.ред.), попадет также Вольное историческое общество, в совет которого входят историки Аскольд Иванчик, Игорь Данилевский и Никита Соколов, последний, кстати, является замдиректора Ельцин Центра и автором исторических экспозиций в музее первого президента страны.

Конфликт вокруг Ельцин Центра разгорелся с подачи режиссера Никиты Михалкова. Он заявил, что музей разрушает самосознание молодежи, и предложил центру «сменить вектор». 17 декабря режиссер побывал на экскурсии в Ельцин Центре, но своего мнения не изменил.

В этот конфликт пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который открывал музей первого президента страны в ноябре 2015 года. На большой пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря, глава государства рассказал, что обсуждал вопрос по Ельцин центру с Никитой Михалковым, а также Валентином и Татьяной Юмашевыми.

«Наверное, есть необходимость какие-то вещи подать более точно. Но в целом я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — заявил Владимир Путин.

Как отмечает издание, проверки ждут и НКО«Золотой Орел», одним из учредителей которого является «Студия „Тритэ“ Никиты Михалкова».