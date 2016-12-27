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Главные новости Курганской области
09:35  27 декабря 2016 0

Зауральские депутаты примут бюджет

Комитет облдумы по бюджету Курган, комитет областной думы по бюджету 6созыва
Параметры бюджета рассмотрели заранееФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Депутаты Курганской областной Думы во вторник, 27 декабря, соберутся в последний раз в уходящем году. Им предстоит принять бюджет региона и рассмотреть ряд важных законопроектов.

Депутаты заранее на комитетах рассмотрели все поправки, которые предстоит внести в областной бюджет перед тем, как окончательно принять главный финансовый документ. Зауральское финуправление планирует во втором чтении внести следующие коррективы в бюджет 2017 года: доходы — 35 млрд 671 млн рублей (снижение на 125 млн рублей), расходы — 38 млрд 799 млн рублей (снижение на 471 млн рублей), дефицит — 3 млрд 128 млн (снижение на 346 млн рублей).

Из федерального бюджета на будущий год Курганской области предусмотрены дотации в размере 11 млрд 25,9 млн рублей. При этом собственные доходы областной казны уменьшатся на 3 млрд 542,7 млн рублей. Бюджетный кредит будет предоставлен области на сумму 1 млрд 415,3 млн рублей.

Кроме рассмотрения поправок в областные законы, депутаты подведут итоги свой работы за год и наметят планы на будущее.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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