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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
09:56  27 декабря 2016 2

Солировала «Краса России». В уральском вузе спели «В лесу родилась елочка» на шести языках. ВИДЕО

Песню спела и «Краса России – 2016» Лада АкимоваФото: пресс-служба УГГУ

В Екатеринбурге в Уральском горном университете студенты записались главную новогоднюю песню на шести языках. Об этом сообщили «URA.Ru» в пресс-службе вуза.

Как известно в УГГУ обучаются порядка 300 иностранных студентов из тринадцати стран Азии, Африки и Европы. И это, не считая представителей разных национальностей нашей страны. В этом году накануне праздника студенты разных народов перевели знаменитую новогоднюю песню на свои языки и записали видеоклип.

В результате «В лесу родилась елочка» звучит на русском, татарском, казахском, македонском, китайском и французском языках. В записи новогоднего хита приняли участие 10 студентов разных национальностей. В проекте приняла участие и первокурсница Лада Акимова — победительница конкурса «Краса России — 2016».

В записи приняли участие: Лада Акимова (русский); Хуан Фучжун и Ли Це Ен (китайский); Гульназ Ганеева и Ринат Шамсутдинов (татарский); Али Наурысбаев (казахский); Далибор Якимовски, Александар Димитровски, Гоце Ивановски и Ангел Бошковски (македонский); Альфа Ба, студент УГГУ из Гвинеи (французский).

«Это видео ребята отправят в качестве новогоднего подарка своим родителям и друзьям, поэтому русская песня будет звучать за новогодним столом в разных странах мира, — рассказала пресс-секретарь УГГУ Елена Сапцына. — После работы над песней у студентов возникла идея создать в Горном университете молодежный интернациональный творческий клуб, и, возможно, уже в следующем году они представят широкой общественности свои новые проекты».

Александр Лукманов
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