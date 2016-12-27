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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
09:45  27 декабря 2016 1

Пассажирский самолет выехал за пределы полосы в Гоа, есть пострадавшие

Клипарт. Индия. Гоа, отдых, море, пляж, песок
Вылет с Гоа отложен для 154 пассажировФото: Дарья Савкина © URA.Ru

Самолет авиакомпании Jet Airwaysво время подготовки ко взлету в аэропорту Даболим в Гоа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Jet Airways с прискорбием сообщает, что самолет сегодняшнего рейса 9W 2374, Гоа-Мумбаи, с 154 пассажирами и семью членами экипажа выехал с взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету», — говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге Twitter компании.

Все находившиеся на борту пассажиры были успешно эвакуированы. Как уточняет «Газета.ру», несколько человек во время эвакуации получили травмы, с ними работают медики.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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