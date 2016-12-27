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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
09:51  27 декабря 2016 1

Спасатели обнаружили в море черный ящик разбившегося Ту-154

Учения спасателей МЧС Курган, спасатели мчс, аквалангист, водолаз
Водолазы смогли найти бортовой самописец (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Водолазам, работающим на месте крушения Ту-154 в Черном море, удалось обнаружить бортовой самописец. В ближайшее время его извлекут из-под воды.

Кроме того, спасатели обнаружили тела трех погибших и большое количество останков, сообщает «Газета.Ru».

Ранее один из очевидцев крушения Ту-154 в Сочи, сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ дал показания, в которых отметил «странную» посадку самолета на воду.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека — артисты ансамбля имени Александрова, тележурналисты и благотворитель, врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все они направлялись в Сирию.

Нина Калинина
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