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27 декабря 2016
26 декабря 2016
Главные новости Москвы
10:08  27 декабря 2016 0

«Ни в коем случае!» Трамп уверен, что Обама не смог бы победить его на выборах

Клипарт, трамп дональд
Трамп уверен в своей победе над ОбамойФото: depositphotos.com © URA.Ru

Дональд Трамп, избранный президент США, прокомментировал слова своего предшественника Барака Обамы о том, что действующий глава Штатов мог бы победить на выборах, если бы имел возможность баллотироваться.

«Он думает, что смог бы меня победить. Он должен это сказать, а я говорю — ни в коем случае!» — написал в своем «Твиттере» Трамп.

По его мнению, причин, которые бы не позволили одержать Обаме победу на выборах, несколько: безработица, «Исламское государство» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России), реформа здравоохранения Obamacare, передает «Газета.ру».

Ранее действующий президент США Барак Обама заявил, что смог бы одолеть Трампа на выборах, если бы ему представилась такая возможность, писало «Федеральное агентство новостей».

Наталья Щербакова
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