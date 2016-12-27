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27 декабря 2016
10:07  27 декабря 2016 0

Пермяки хотят заменить Басаргина на бывшего губернатора

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, басаргин виктор
Пока Басаргин ждет одобрения президента, ему уже нашли подходящую заменуФото: Алексей Глазырин © URA.Ru
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Жители Прикамья хотят видеть на посту губернатора действующего вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева. Пермяки собирают подписи под обращением к бывшему главе региона.

На ресурсе Change.org создана петиция «Юрий Петрович Трутнев вернитесь в наш тонущий регион». Автор обращения считает, что действующий губернатор Пермского края Виктор Басаргин должен оставить свой пост, и хочет видеть новым главой Прикамья сегодняшнего вице-премьера правительства РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Последний был губернатором Пермской области в 2000—2004 годах, а ранее — главой Перми.

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«Он здесь родился, создал этот регион, объединив Пермскую область и Кудымкар. Он является менеджером высочайшего уровня, недаром ему доверяют самые ответственные направления на федеральном уровне. Я считаю, что мы, все вместе, хотим лучшего руководителя для нашего региона. Давайте попросим Юрия Петровича Трутнева выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы в Пермском крае 2017», — сказано в петиции.

Пока под обращением подписались 107 интернет-пользователей. Многие из них отмечают, что доверяют Трутневу, после отъезда которого развитие Прикамья остановилось. Другие констатируют, что Пермский край превращается в «болото» под управлением самого неэффективного губернатора.

Получит ли обращение пермяков сам Юрий Трутнев — неизвестно. В графе «адресат» автор петиции почему-то указал, что она будет доставлена жителям Пермского края.

Стефан Савелли
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