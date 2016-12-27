10:30 27 декабря 2016 0

Алексей выступал в басовой группе театра, исполнял сольные партии в некоторых спектаклях Фото: Пермский театр оперы и балета

В авиакатастрофе над Черным морем погиб бывший артист Пермского театра оперы и балета Алексей Кривцов. Коллектив театра выразил родственникам погибшего свои соболезнования.

Алексей Кривцов был артистом хора Пермского театра оперы и балета с 1994 по 2001 год. Молодой человек переехал в Москву и устроился служить в хор имени Александрова, но оставался на связи с бывшими коллегами.

«Алексей выступал в басовой группе театра, исполнял сольные партии в некоторых спектаклях, например, „Ай да Балда!“ Кравченко, „Сказка про Буку и Бяку и тряпичную собаку“ Зива; вкладывался в собственные проекты. Одним из таких проектов стала школа SOVA („School of vocal arts“), которую Алексей с супругой открыли после переезда в Москву и в которой он выступал в нескольких ипостасях — как педагог по вокалу, хормейстер, звукорежиссер и технический директор. И все это сочетая с работой в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Алексей никогда не выглядел уставшим, в любой ситуации оставался отзывчивым. Мы запомним его вечно молодым», — говорится в сообщении театра оперы и балета.

По информации издания «ВКурсе», на борту был еще один вокалист из Перми — выпускник Пермского музыкального колледжа.

В минувшее воскресенье, 25 декабря, упал самолет Ту-154, который направлялся в Сирию. В числе жертв крушения — члены ансамбля имени Александрова, благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты.

На прошлой неделе ансамбль имени Александрова выступал на первой годовщине Пермского суворовского военного училища.