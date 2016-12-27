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27 декабря 2016
11:14  27 декабря 2016 0

«Кто это сказал?» Сложный тест от «URA.Ru»

Испытайте себя, проверьте свои знанияФотоколлаж: Артем Смоленцев

Мы продолжаем подводить итоги 2016 года вместе с вами. И сегодня на «URA.Ru» — по-настоящему сложный тест на знание самых ярких цитат последних 12 месяцев. Мы не шутим насчет сложности — не все в редакции смогли правильно угадать автора каждого высказывания с первого раза. Однако у вас это может получиться, если, конечно, весь год вы внимательно читали «URA.Ru».

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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