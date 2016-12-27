10:56 27 декабря 2016 0

Ограничения введены во всех местах массового скопления людей Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Школы Троицка, Верхнего Уфалея и Чебаркуля закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ. Как сообщил «URA.Ru» мэр Троицка Александр Виноградов, эта мера предпринята в рамках предписания управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Эпидпорог не превышен, но отмечен резкий рост заболеваний», — пояснил Виноградов. Детские сады города продолжают работать.

Также закрылись до конца новогодних каникул школы Верхнего Уфалея. Помимо этого, до 31 декабря в городе прекратили работу секции, занимающиеся в закрытых помещениях. Ранее на карантин ушли школьники Магнитогорска, а также Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. Частично не учатся школы в Копейске и Миассе.

В Челябинске, как сообщил глава города Евгений Тефтелев, решение о введении карантина должен был рассмотреть 26 декабря оперативный штаб по борьбе с гриппом. Однако уровень заболеваемости в областном центре не превысил порога, при котором пришлось бы закрывать школы. Кроме того, часть учебных заведений уже досрочно ушли на каникулы. Аналогичное решение приняли и в Коркинском муниципальном районе.