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27 декабря 2016
11:26  27 декабря 2016 0

ОНФ ищет куратора для работы с регионами. У Рябцевой появился влиятельный конкурент

Итоговый
«Народный фронт» ищет куратора для работы с территориямиФото: Владимир Андреев © URA.Ru

Глава исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева, претендующая на пост куратора «Народного фронта» для работы с территориями, получила влиятельного конкурента в лице сотрудника администрации президента Андрея Жорина.

Именно Жорина называют самым вероятным кандидатом на роль регионального куратора ОНФ, сообщает «Коммерсант». Кандидатура Жорина сейчас находится на согласовании в администрации президента.

Ранее этот пост занимал Артем Балыхин, сын депутата Госдумы Григория Балыхина. Сейчас обязанности регионального куратора исполняет глава департамента исполкома ОНФ по Уральскому и Северо-Западному федеральным округам Валерий Анисимов.

Андрей Жорин — выходец из силовых структур: окончил институт ФСО в Орловской области, бывал в горячих точках. В администрации президента занимался социологией и выборами. Вместе с нынешним главой исполкома ОНФ Алексеем Анисимовым работал в избирательном штабе Владимира Путина на выборах в 2012 году.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов подтвердил, что движение ищет замену Балыхину. По его словам, новому куратору регионов необходимо контактировать с региональным блоком УВП, поскольку «много общих задач, которые ставит президент».

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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