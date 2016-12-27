{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
11:07  27 декабря 2016 5

Застряли в Сирии. Ансамбль песни и пляски ЦВО должен был возвращаться в Екатеринбург на разбившемся лайнере

Погибший Ту-154 базировался в КольцовоФото: Всеволод Махов
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Ансамбль песни и пляски ЦВО должен был возвращаться из Сирии в Екатеринбург тем самым самолетом, который разбился в Черном море в воскресенье, 26 декабря. После крушения Ту-154 Минобороны музыканты задержались в Сирии на неопределенный срок.

Как стало известно «URA.Ru», артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступали в Сирии на российской авиабазе, поздравляли наших военных с Новым годом. По словам Андрея Семочкина, главного дирижера ансамбля ЦВО, артисты ждали тот Ту-154, чтобы вернуться на нем домой. Теперь их командировка затягивается на неопределенный срок. Они ждут, когда Министерство обороны пришлет за ними другой самолет.

Авиакатастрофа произошла рано утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет Ту-154 упал в Черное море через несколько минут после дозаправки в Адлере. При этом погибли 92 человека — артисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить наших летчиков, журналисты, и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров