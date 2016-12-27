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27 декабря 2016
26 декабря 2016
11:16  27 декабря 2016 1

Вице-губернатор Креков устраивает закрытую «вечеринку» в театре своего протеже

Пресс-конференция в ТАСС по началу театрального сезона в Свердловской области. Екатеринбург, бадаев алексей
Культурные деятели для себя отметили, что итоги года подводит не министр, а вице-губернаторФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Главный куратор социальной политики Свердловской области, вице-губернатор Павел Креков во вторник, 27 декабря, подводит итоги 2016 года. Как стало известно «URA.Ru», именно под таким формальным названием подана «вечеринка», на которую в свердловском Театре драмы соберется около сотни деятелей культуры региона.

Сбор объявлен на 15:00 и в самом его начале, как ожидается, действительно прозвучит приветственное слово с похвалой в адрес представителей культурной сферы. После этого приглашенных ждет праздничная программа и фуршет. Мероприятие носит закрытый характер —каждого представителя профессионального сообщества приглашали на него индивидуальным звонком.

Изначально планировалось, что на мероприятие приедет и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако сразу же после своей пресс-конференции в понедельник, 26 декабря, глава региона улетел в Москву на заседание Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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