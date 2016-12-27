11:10 27 декабря 2016 11

За возможность получить бесплатно бутылку газировки в Уфе развернулась настоящая бойня Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В Уфе завязалась настоящая драка и давка из-за желания горожан бесплатно получить бутылку газировки. Во время акции «Рождественский караван» от компании «Coca-Cola» люди перекрыли дорогу грузовикам и буквально задавили массой вышедших промоутеров в костюмах Санта-Клауса.

Организаторы акции пытались успокоить людей, обещая, что газировки хватит на всех, однако их призывы не были услышаны, сообщает «Национальная служба новостей». Толпа окружила несчастных раздатчиков, не давая им даже толком пошевелиться. При этом в центре толпы оказались маленькие дети, которых едва не задавили.

Ролик с акцией был выложен на канале YouTube. Посмотревшие его пользователи оказались разочарованы поведением уфимцев (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.): «Люди вы что совсем оскотинили?», «Показуха и дополнительная реклама стоимостью 3 тысячу за остановку на площади. Зрители данной рекламы сами стоят и ждут эту рекламу за возможность получить грошевый подарок», «Продали родину за кока-колку то. А вообще печальное зрелище, народ доведённый до нищеты».