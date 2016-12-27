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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
11:30  27 декабря 2016 3

Названа приоритетная версия причины крушения Ту-154

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, авиация, двигатель, предполетная подготовка
В двигатель самолета мог попасть посторонний предметФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Попадание посторонних предметов в двигатель самолета Ту-154, потерпевшим катастрофу над Черным морем, считается на данный момент приоритетной версией. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — рассказал источник ТАСС. Однако по-прежнему рассматриваются и другие версии крушения самолета Минобороны: некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, а также ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Об этом ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Утром во вторник, 27 декабря, стало известно, что водолазы обнаружили черный ящик, его подняли из воды, но пока не приступили к расшифровке. Как пишет «Федеральное агентство новостей», судя по показаниям очевидцев авиакатастрофы, командир экипажа Ту-154 пытался посадить пассажирское судно на воду.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря после взлета с аэродрома в Адлере. На борту были 92 человека.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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