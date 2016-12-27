{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,91
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2016
26 декабря 2016
11:16  27 декабря 2016 0

ВИЗ-Сталь обучает молодых сотрудников искусству переговоров и преодоления конфликтов

Молодые металлурги предприятия ВИЗ-Сталь прошли обучение в рамках корпоративных программ «Талантливая молодежь» и «Кадровый резерв»Пресс-служба ВИЗ-Сталь

Молодые металлурги предприятия ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) прошли обучение в рамках корпоративных программ «Талантливая молодежь» и «Кадровый резерв». Проекты предусматривают профессиональное и личностное развитие молодых сотрудников с потенциалом быстрого роста, формирование планов их индивидуального продвижения, создание условий для реализации карьеры.

В рамках двухдневной сессии 14 молодых металлургов стали участниками видеотренинга по изучению инструментов деловых коммуникаций, развитию навыков результативных переговоров и преодоления конфликтов. Акцент в учебной программе был сделан на применение полученных знаний в практической работе.

Чтобы процесс обучения был более интенсивным и наглядным, организаторы использовали специальное мультимедийное оборудование. А снятые в режиме online на видео и воспроизведенные на экране ролевые ситуации дали возможность участникам программы увидеть и проанализировать ошибки при проведении переговоров, а затем предложить способы их исправления.

В следующем году программы для перспективных сотрудников будут продолжены циклом семинаров и тренингов, направленных на формирование новых управленческих компетенций.

«Выявление и обучение будущих лидеров, создание условий для их карьерного продвижения, планирование преемственности менеджерского состава — стратегически важные задачи, которые требуют системных решений. ВИЗ-Сталь планомерно готовит кадры на перспективу, используя современные форматы и передовые методики корпоративного обучения», — отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) — ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 80% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 6%.

В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров