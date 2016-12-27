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27 декабря 2016
Главные новости Москвы
11:48  27 декабря 2016 4

Суд Владивостока обязал уничтожить Библию и Святое Евангелие

Рождественские чтения в Оперном театре. Екатеринбург, библия, православная литература
Суд Владивостока постановил уничтожить БиблиюФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Суд Владивостока постановил уничтожить партию религиозной литературы, на которой не была нанесена маркировка религиозной организации. В числе книг, подлежащих уничтожению, оказались Библия и Святое Евангелие. Об этом сообщил представитель религиозной христианской организации «Армия спасения».

Мировой судья, рассматривавший дело «Армии спасения» по запросу прокуратуры, постановил, что религиозная организация в рамках миссионерской деятельности распространяет литературу без маркировки с указанием организации, как того требует новый закон, более известный как «пакет Яровой», принятый в июле 2016 года. Организация постановлением суда по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ оштрафована на 30 тысяч рублей. Судебным приставам выдано предписание конфисковать и уничтожить религиозные книги, пишет портал Credo.ru.

Как утверждают в религиозной организации, вся литература, в том числе Библия и Евангелие, подлежащие уничтожению по решению суда, является Синодальным переводом и признается РПЦ как святыня.

В 2015 году в Госдуме, напомним, был принят закон, запрещающий признавать священные книги экстремистскими: Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Президент России по просьбе чеченских властей лично внес поправки в закон об экстремизме, писала «Газета.Ru»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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