14:23 27 декабря 2016 1

Андрей Степанов считает, что повода для паники нет Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Тюменский уполномоченный по правам детей Андрей Степанов призвал пользователей соцсетей и СМИ не подогревать панику из-за «групп смерти» «ВКонтакте», разговоры о которых вновь стали актуальны в последние недели среди горожан. Как заявил «URA.Ru» омбудсмен, все службы, ответственные за безопасность детей работают практически круглосуточно и держат ситуацию под контролем.

По словам Степанова, актуальность вокруг «групп смерти» на сегодня «раздута» и подчиняется «типичным законам общественной паники».

«Наша задача сегодня — не будоражить детей. Родители знают адреса и телефоны, по которым можно обратиться, если в семье возникла кризисная ситуация. Мы проверяем и отрабатываем все обращения. Ответственные службы работают практически в круглосуточном режиме — на профилактику. Сегодня нет повода для паники, вспышка интереса прошла», — заявил Степанов, отметив, что дети в разговорах со специалистами говорят, что знают о «группах смерти» и признаются, что некоторые из их окружения «прикалываются», проводя в них время.

«Это — сигнал родителям: обратите на меня внимание. Многие родители не воспринимают киберугрозы как угрозы — ребенок же рядом со мной сидит, он — в безопасности. Дети остались в соцсетях одни. Мы все эти вещи отслеживаем, мы все видим. На проведенных нами родительских собраниях на эту тему для многих стало ужасным открытием то, что происходит в соцсетях», — рассказал Степанов, подчеркнув, что выход из ситуации не в запретах, а в диалоге и понимании ответственности.

«Запрещать — бесперспективно, отбирать телефоны, блокировать соцсети — тоже. Надо быть в друзьях у ребенка, вернуться к нему, но это — определенный уровень доверия. Если вместе проживать праздники, удачи и неудачи, то ребенок не будет искать в соцсетях внимания. Взрослые учат детей правилам дорожного движения. Значит можно научить и безопасности в Интернете», — подчеркнул Степанов.

Очередная волна обсуждений и паники вокруг «групп смерти» захлестнула Тюмень после череды ЧП, происходивших с подростками на протяжении декабря. Три из них закончились гибелью детей и объединены в одно уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», в последнем, произошедшем на минувших выходных, 16-летнюю девушку удалось спасти.