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27 декабря 2016
26 декабря 2016
13:01  27 декабря 2016 0

В Екатеринбурге гей убил любовника, отказавшегося дать 30 тысяч на погашение кредита

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник
Убийца нанес бывшему партнеру 26 ножевых ранений (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Екатеринбурге гей убил любовника, сначала пообещавшего дать 30 тысяч на погашение кредита, а потом отказавшего сделать это. Разгневанный мужчина нанес обманщику 26 ножевых ранений.

История с кровавой развязкой случилась в доме № 14/3 на улице Чапаева. Родственниками в квартире был найден труп 48-летнего Валерия О. с множественными ножевыми ранениями.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что погибший являлся лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, — рассказал „URA.Ru“ источник в правоохранительных органах. — Знакомился по Интернету с мужчинами для дальнейших интимных отношений».

Внимательно изучив переписку в сети, сопоставив ее с детализацией звонков, сыщики вышли на подозреваемого — 30-летнего жителя Ижевска Тимура А. Выяснилось, что он был давно знаком со своим екатеринбургским другом и периодически приезжал из Удмуртии в Свердловскую область для встреч с ним.

Перед очередным свиданием Тимур пожаловался бойфренду, что взял потребительский кредит на 30 тысяч рублей, но не может погасить. Валерий пообещал дать денег другу, и тот с радостью примчался в Екатеринбург.

Однако после романтической ночи гей внезапно передумал и заявил, что денег нет. Оскорбленный любовник схватил кухонный нож и прямо в постели нанес обманщику 26 ударов. Потом он прихватил ювелирные украшения жертвы — перстень, цепь с крестом и массивный браслет, которые сразу же продал за 70 тысяч. После этого преступник на такси вернулся в Ижевск, где его вскоре по горячим следам и задержали оперативники.

«Подозреваемый сознался в совершении убийства, объяснив, что почувствовал себя использованным и оскорбленным после того, как любовник не оказал ему материальную помощь. Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье «убийство», — добавил источник.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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