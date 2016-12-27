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Главные новости ЯНАО
11:59  27 декабря 2016 1

На Ямале осудили кинотеатр, который работал в день траура

Предпоказ мультфильма
Кинотеатр в Надыме работал без изменения расписания в день траура (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В городском сообществе Надыма обсуждают работу кинотеатра в день траура. По мнению анонимного горожанина, все киносеансы 26 декабря следовало приостановить в связи с тем, что страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе.

«В Надыме сегодня отменены все утренники в детских садах и школах, в ДШИ и ДК „Прометей“. И только Кинотеатр „Парксинема “ работает в обычном режиме, без изменения афиши. Т.е о каком патриотическом воспитании может идти речь? Если некоторые люди не понимают сами и не могут объяснить своим детям, что беда подобного масштаба не имеет адрес, она общая для всех людей!» — написал свое мнение один из пользователей группы «Злой надымчанин» «ВКонтакте».

Получить комментарии кинотеатра не удалось — руководитель находится в командировке.

Далеко не все согласны с автором поста, но есть и те, ко его поддерживает. Люди отмечают, что предпринимателям необходимо платить зарплату и налоги. «Пусть тогда и бары закрывают, там люди пьют развлекаются», — говорит один из пользователей.

«Кинотеатры внесли изменения в афиши, отменив комедии и мультфильмы. Не думаю, что наш кинотеатр понес бы колоссальные убытки, перенеся 1-2 показа на другой день», — рассуждают подписчики сообщества.

Отметим, эта дискуссия стала продолжением спора в российском обществе. Накануне многие обсуждали, как следует и как не следует выражать скорбь по погибшим. Особенно широкий общественный резонанс вызвала публикация журналистки Божены Рынска в Facebook. В своем сообщении она задавалась вопросом, почему вместо ансамбля Александрова и Доктора Лизы на борту самолета не находились все остальные сотрудники телеканала НТВ.

В понедельник, 26 декабря, в стране был объявлен днем траура в память о жертвах крушения самолета Минобороны. Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля Александрова и известный благотворитель Доктор Лиза, журналисты федеральных телеканалов. Артисты летели в Сирию поздравить российских военнослужащих с новым годом.

Юлия Фролова
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