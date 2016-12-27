12:03 27 декабря 2016 0

Невыплата компенсаций на перевозку льготников грозит катастрофическими последствиями Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Администрация Екатеринбурга и гордума уральской столицы направят свердловским властям письмо с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации расходов муниципалитета на перевозку льготников. В случае невыполнения этого требования депутаты грозят непредсказуемыми последствиями — от банкротства транспортных предприятий до человеческих жертв в метро.

Вопрос о компенсациях поднял на заседании городской думы глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. В ходе обсуждения проекта городского бюджета он напомнил, что только в ноябре областные и федеральные льготники совершили в городском транспорте порядка 4 миллионов поездок. За каждую поездку по льготному тарифу транспортники требуют доплаты в размере 6-9 рублей.

Мэр отметил, что в целом за год льготники совершат около 50 миллионов поездок, за которые горадминистрации придется доплачивать около 700 миллионов рублей. Эти деньги не предусмотрены ни в областном, ни в федеральном бюджете на 2017 год.

Ройзман отметил, что отказ в финансировании приводит к снижению зарплат в транспортной сфере. При средней зарплате в среднем по городу в размере 43 тысяч рублей она составляет около 24 тысячи рублей.

Помимо этого, по словам мэра, продолжает накапливаться задолженность транспортных предприятий. По мнению отдельных депутатов, уже в ближайшей перспективе может начаться процедура их банкротства с последующей продажей муниципальных активов в частные руки. Однако пресс-секретарь администрации города Денис Сухоруков заверил, что мэрия не допустит такого развития событий.

Депутат Юрий Дозорец добавил, что особо опасную ситуацию недофинансирование создает на Екатеринбургском метрополитене, где 60% оборудования имеет практически 100%-ный износ. Дозорец предупредил, что дальнейшее игнорирование проблем промышленно опасного объекта может привести к серьезным чрезвычайным происшествиям, подобным тем, что имели место в Москве. «Не дай Бог что-то случится, потом будем все бегать и все у нас будут виноваты», — говорит Дозорец.

Крупнейшая техногенная катастрофа в Московском метрополитене, напомним, произошла 15 июля 2014 года. В ней погибли 24 человека.

Ожидается, что тема компенсаций льготных перевозок станет основной на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2016 года сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. В ближайшие дни чиновники мэрии организуют пресс-тур по транспортным предприятиям, чтобы показать журналистам последствия недофинансирования данной сферы.

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер (которого принято считать одним из основных лоббистов екатеринбургских властей), заявил «URA.Ru», что городские власти опоздали с постановкой данного вопроса: «Я еще месяц назад говорил о данной проблеме. Почему мэрия и гордума проснулись только сейчас? Почему они не требовали включить необходимые средства в проект бюджета области на стадии его рассмотрения? Сейчас, когда бюджет уже принят, эти действия выглядят как политические шаги в преддверии губернаторских выборов».