12:10 27 декабря 2016 2

Со дна моря подняли основной бортовой самописец Ту-154 (архивный снимок) Фото: Википедия

Во время спасательной операции на дне Черного моря был обнаружен основной бортовой самописец разбившегося самолета Ту-154. Его исследованием займутся специалисты Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах.

Основной черный ящик самолета обнаружили на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров с помощью телеуправляемого аппарата «Фалкон». Находку специалисты обнаружили в 5 часов 42 минуты, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он [самописец] будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью на месте крушения самолета также были обнаружены еще пять фрагментов, среди которых части фюзеляжа и двигателей. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам.

«Водолазами со спасательного судна „Эпрон“ обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего. Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154», — сообщили в ведомстве «Газете.Ru».

Один из черных ящиков разбившегося Ту-154 спасатели подняли из воды ранее. Речь идет о параметрическом самописце, визуально он в хорошем состоянии, отмечала «Национальная служба новостей».

Сейчас приоритетной версией крушения является попадание посторонних предметов в двигатель.