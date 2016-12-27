13:45 27 декабря 2016 2

УВЗ в уходящем году подтвердил лидирующее положение на рынке Фото: Анна Майорова © URA.Ru

УВЗ подводит итоги уходящего года — и, несмотря на кризис, они впечатляют. Компания по-прежнему остается лидером рынка, уникальным поставщиком боевой техники для российской армии.

Одним из важнейших итогов 2016 года для научно-производственной корпорации стало досрочное выполнение гособоронзаказа. Но Уралвагонзавод не намерен сдавать позиции и в производстве подвижного состава для железных дорог. Чтобы увеличить долю именно гражданской продукции, УВЗ намерен начать огромную программу диверсификации — и о ее подробностях тоже было заявлено в 2016 году.

В 2016 году «Уралвагонзавод» в рамках гособоронзаказа выполнял более 90 контрактов, более 70% из них — долгосрочные, — сообщает «Независимая газета».

УВЗ, как и несколько лет подряд, выполнил госконтракт досрочно, передав армейским подразделениям более 1,2 тысячи новых и модернизированных единиц бронетехники. Кроме того, специалисты корпорации поддерживают и высокий уровень боеготовности Российской армии. За год в войсках сервисное обслуживание прошли более 800 единиц техники.

В УВЗ поясняют, что выполнять госзаказ без срывов или неожиданностей позволяет четкая работа всех подразделений корпорации. Тут отмечают, что на бесперебойное исполнение важнейших для армии контрактов в разных регионах страны работают 40 заводов и научно-исследовательских институтов. Они делают не только боевую технику, но и комплектующие к танкам, тактическим огневым системам, бронемашинам, артиллерийским установкам. Работу УВЗ высоко ценят военные. Отдельно об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков после финала «Танкового биатлона 2016». «Мы очень благодарны всему коллективу Уралвагонзавода за ту великолепную технику, которую они производят», — подчеркнул он.

Позиции УВЗ высоко оцениваются и независимыми экспертами. Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявлял, что «результаты, которые продемонстрировал „Уралвагонзавод“ в 2016 году, не являются пределом возможностей корпорации». Коротченко отмечает, что в случае роста потребности российской армии в этом, корпорация сможет произвести в несколько раз больше танков и другой бронетехники. «Корпорация выполнила госзаказ полностью с высоким качеством, доказав свою состоятельность, квалификацию менеджмента и кадровый потенциал предприятий, входящих в УВЗ», — приводит слова Коротченко РИА «Новости».

В оборонной сфере УВЗ — бесспорный лидер, который постоянно подтверждает свои позиции. В минувшем году УВЗ выпустила в промышленную сборку семь образцов вооружения. Один из самых любопытных образцов новой продукции — танк Т-72Б3.

Машина прошла глубокую модернизацию, ее называют даже «городской танк»: она легкая, маневренная, обладает более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем.

УВЗ готовит для нужд Минобороны танки Т-72 с автоматическим переключением передач АПП-172. Аналогичная коробка стоит на новейших Т-90МС, считающихся последней ступенькой в эволюционном ряду российских танков перед принятием на вооружения машины нового поколения — Т-14 «Армата». Кроме того, корпорация начала производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, не имеющей мировых аналогов специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции. Также специалисты «Уралвагонзавода» освоили процесс модернизации тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А.

На УВЗ прекрасно понимают, что любой, даже самой уникальной продукции на высококонкурентном рынке нужно грамотное продвижение. Одним из таких средств стало состязание лучших танкистов мира, которое уже несколько лет проходит в Подмосковье. В 2016 году в нем участвовали представители 18 стран, среди них — Китай, Кувейт, Ангола.

Звездой соревнований была единогласно признан танк Т-72Б3. Как уже было сказано выше, в результате модернизации были значительно повышены его тактико-технические характеристики, а ресурс, качество и надежность остались прежними. Почти все участники биатлона использовали серийные танки Т-72Б3 в штатной комплектации, лишь китайская команда подготовила танк «Тип 96Б», значительно облегченный и оснащенный новой силовой установкой повышенной мощности. Однако российская команда на Т-72Б3 одержала победу, которая стала еще более весомой с учетом того, что «Тип 96Б» считается прототипом новейшего танка VT-4, продвигаемого Китаем на рынок вооружения.

Победителей выбирали по итогам индивидуальных гонок и эстафеты: танкистам пришлось преодолевать бетонные стены, водные преграды, забираться на специальные земляные заграждения и, конечно, поражать мишени.

Зрители и участники соревнований дали высокую оценку танкам Т-72Б3 и Т-72А. Эти машины, по общему мнению, отличаются высокой мощностью и системой управления, которая позволяет быстро и долго маневрировать, а также точно попадать в мишени.

Участники соревнований отметили организацию работы корпорации на биатлоне. Обслуживанием машины и обучением экипажей были заняты больше 30 специалистов, что в итоге сказалось на уровне проведения международного турнира.

Участники соревнований отметили организацию работы УВЗ на биатлоне. «В прошлом году мы не смогли пройти брод, — говорит полковник, глава сербской делегации Драган Боич. — В этом году подобных проблем не возникало. Сейчас у нас тесное сотрудничество со специалистами УВЗ. Каждый возникший вопрос решается за 5-10 минут. Без сотрудников корпорации наш экипаж не смог бы перейти к следующим этапам»

О произведенной продукции представители УВЗ заявляют миру на крупнейших форумах — как российских, так и зарубежных, в которых традиционно участвует корпорация.

На подмосковном форуме «Армия-2016» «Уралвагонзавод» показал более 50 единиц военной техники, включая танки Т-90МС, Т-72Б3 и боевую машину поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»), 82-мм миномет 2Б24 на мотовездеходе РМ 500 6Ч4, 30-мм дистанционно управляемый боевой модуль, 57-мм боевой модуль на шасси БРМ-3К, 120 мм миномет 2Б11 на шасси УАЗ Cargo 23602, 152-мм самоходную гаубицу «МСТА-С» (2С19М2), 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс» и боевую машину БМ-1 системы ТОС-1А.

Совместно с Уральским конструкторским бюро вагоностроения зрителям и профессионалам отрасли был впервые продемонстрирован вагон-платформа для перевозки тяжелой гусеничной техники 13-192-01.

В марте в Индии на выставке DEFEXPO-2016 впервые за рубежом был продемонстрирован уникальный танковый комплекс дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов. Он состоит из танковой аппаратуры управления программированием снаряда и 125-мм танкового выстрела ЗВОФ128 со снарядом осколочного типа ЗОФ82. Выстрел из такого оружия способен уничтожить не только вражескую пехоту и легкобронированную технику, но и поразить катера, вертолеты и беспилотники. Комплекс может устанавливаться в танки типа Т-72, Т-80 и Т-90, многократно повышая их боевую эффективность во всех видах боевых действий.

Его по достоинству оценили представители Министерства обороны Индии, Министерства обороны Египта и другие гости выставки.

В ЮАР УВЗ представляло продукцию на выставке Africa Aerospace & Defence — самой крупной на африканском континенте выставке сухопутной, морской и авиационно-космической техники. Организуют это шоу несколько южно-африканских организаций — Южноафриканская ассоциация аэрокосмической, морской и оборонной промышленности (AMD), Корпорация по вооружению Южной Африки (ARMSCOR) и ассоциация коммерческой авиации Южной Африки (CAASA). Выставку поддерживают также Военно-воздушные силы ЮАР (SAAF).

«Уралвагонзавод» демонстрировал свои производственные возможности, экспонируя модели уже действующей техники и ведущихся разработок. Среди них были боевая машина огневой поддержки БМПТ «Терминатор», танки Т-90С и Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, а также инженерная техника: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, инженерная машина разграждения ИМР-3М и мостоукладчик МТУ-72.

В июне на выставке KADEX-2016 корпорация провела презентацию еще одной свежей разработки — 57-мм автоматической артиллерийской установки АУ-220М, интегрированной на казахстанское шасси с колесной формулой 8×8 «Барыс. это необитаемый боевой модуль, изготовлен в виде дистанционно управляемой боевой системы кругового вращения. Его предназначение — вооружение перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин для повышения огневой мощи мотострелковых и пехотных подразделений.

Основные характеристики установки: дальность стрельбы — до 12 километров, скорострельность — 120 выстрелов в минуту. При этом установка может делать полный горизонтальный круг и перемещаться от -5 до 75 градусов по вертикали.

А на сентябрьской выставке ADEX 2016 в Баку «Уралвагонзавод» презентовал сразу несколько уникальных продуктов. Наиболее интересный из них — мобильный сервисный центр по обслуживанию и ремонту бронетанковой техники.

Сервисный центр состоит из нескольких корпусов, в которых буду ремонтировать до 10 машин. В них можно монтировать оборудование, мыть и красить технику, проводить диагностику. Постройка в полной комплектации занимает от месяца. Обеспечивать себя электричеством комплекс будет сам за счет портативных ветрогенераторов суммарной мощностью от 4 кВт до 1 МВт.

Лопасти ветрогенератора способны выдержать даже ураганный ветер. «Мы вели предварительную работу по сервисным центрам. Потенциальные заказчики проявляют большой интерес. Если брать ценовую категорию конкурентов, то такого еще не было. Есть мобильные бригады, мобильные центры, которые перемещаются, а такого, чтобы был предложен полный комплекс услуг — от возведения павильона до наладки технологической линии по ремонту и обслуживанию техники с обеспечением запчастями, не было», — рассказывал «URA.Ru» заместитель начальника управления по самостоятельной внешнеторговой деятельности Уралвагонзавода Александр Воронов.

УВЗ не только сам успешно участвует в крупных форумах, но и проводит события, которые становятся лидером мировой выставочной отрасли. Например, международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, генеральным устроителем которой является «Уралвагонзавод», стала лауреатом I степени в номинации «Бизнес-проекты» IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма.

Однако впечатляющие успехи в военном производстве не снимают перед УВЗ задачи активно развивать гражданское направление. Потому-то УВЗ даже в условиях непростой ситуации в экономике стремится не сдавать позиций на рынке подвижного состава для железных дорог. Весной корпорация завершила передачу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» партии из 3100 грузовых вагонов различного типа, среди них — 100 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений. Договор между УВЗ и «Азербайджанскими железными дорогами» о поставке 2,9 тысячи различных моделей грузовых вагонов был подписан в марте прошлого года. Первая партия вагонов отправилась в Азербайджан в апреле 2015 года.

Кроме того, «Уралвагонзавод» договорился о поставке в Иран 5 тыс. грузовых вагонов. По техническому заданию Ирана была запланирована линейка из девяти моделей полувагонов, цистерн и платформ, поставки которых начнутся уже в ближайшее время. Это была первая сделка в России по экспорту продукции отечественных предприятий после снятия санкций с этой страны. УВЗ считает, что потенциал рынка этого государства примерно 10 тыс. единиц. Сотрудничество наших стран начнется с первой партии в 1 тыс. вагонов, разработанных по техническому заданию иранских железных дорог.

Уралвагонзавод, несмотря на название, в мире известен в первую очередь своими танками. Но менеджеры УВЗ намерены увеличить долю гражданской продукции. Расширение линейки производимой продукции именно в сторону вещей гражданского назначения — основная задача диверсификации производства УВЗ.

С помощью передовых разработок (например, трамвая Russia 1, прозванного в народе «айфон на рельсах») УВЗ намерен добиться лидерства на рынке трамваев с долей более 80% (ожидаемая выручка в 2025 году — 5,8 млрд. руб.) Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

22 ноября была утверждена Стратегия развития до 2025 года, которую эксперты назвали «программой диверсификации производства». В ней предусмотрено несколько важных направлений развития — совершенствование системы управления, увеличение объема продаж, завоевание лидерства по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения, причем доля инновационной продукции в выручке должна составлять не менее 75%.

Стратегией предусмотрены шесть глобальных целей, каждая из которых разбивается на несколько задач. Первой целью является называется «сохранение и развитие научно-производственного потенциала РФ в области создания перспективных комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения» и повышение их конкурентоспособности.

Вторая цель — «совершенствование системы управления», она предусматривает создание единой для корпорации «управляющей компании» и промежуточных звеньев управления — «бизнес-единиц», но при этом должна произойти «дебюрократизация бизнес-процессов».

Третий блок целей — продажи: УВЗ намерен вернуть себе позицию №1 в массовом сегменте грузовых вагонов, позицию №2 на рынке гусеничных бульдозеров, добиться лидерства на рынке городского транспорта (доля трамваев, произведенных на предприятии УВЗ «Уралтрансмаш» должна достигнуть 80% от всех приобретенных в России), а реализация продукции военного назначения должна превысить к 2025 году сумму 90 млрд рублей.

Четвертый блок: «Новые продукты» речь идет о разработке и выводе на рынок новых инновационных продуктов, в блоке «Партнерство» — об организации взаимодействия корпорации в области разработок, производства и сбыта с российскими и зарубежными партнерами как по действующим, так и по новым бизнес-направлениям.

В пятом блоке — «Оперативная эффективность» — предусмотрено создание «центров компетенций» (по цветному, чугунному и стальному литью, производству трансмиссий, мехобработке и т. д.), создание к 2018 году центральной компании по информационным технологиям, снижение доли общепроизводственных расходов в выручке с 11,6 до 8,5 процентов, а управленческих — с 4 до 3,5% — это должно произойти за счет централизации ряда функций через УК и общекорпоративные центры обслуживания. В целевом блоке №6 «Персонал» речь идет о росте производительности труда до уровня лучших российских практик.

Утверждение стратегии развития состоялось 17 ноября 2016 года В начале 2017 года должна быть создана управляющая компания, которая будет отвечать за реализацию новой стратегии развития Уралвагонзавода. Это будет означать новую страницу в развитии гиганта отрасли, которому в 2016 году исполнилось 80 лет.

Успехи УВЗ очевидны и для профессиональных управленцев: легкая, мобильная инновационная компания способна быстро перестраиваться под необходимые нужды. Так, Российский институт директоров (РИД) после проведения переоценки практики корпоративного управления «Уралвагонзаводом» повысил рейтинг корпорации до уровня 5++. Как отметили эксперты, для УВЗ оказалось характерно немало положительных качеств системы менеджмента. Ими были названы высокая достоверность аудиторской отчетности, использование независимых оценщиков при проведении сделок с акциями дочерних и зависимых обществ, внедрение системы управления риском и внутреннего аудита, формирование сбалансированного состава совета директоров, публикация годовой и промежуточной отчетности по международным стандартам, закрепление норм, регулирующих конфликт интересов членов совета директоров в обновленном кодексе корпоративного управления УВЗ.