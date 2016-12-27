Депутаты Зауралья поругались из-за бюджета

12:16 27 декабря 2016 1

Коммунисты и либерал-демократы проголосовали против проекта бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Депутаты Курганской областной Думы поспорили при принятии областного бюджета на 2017 год и плановый период до 2019 года, передает корреспондент «URA.Ru».

Так как ранее проект бюджета подробно обсуждался, депутаты решили не заслушивать доклад начальника финансового управления Елены Лукашук, а перейти к вопросам и выступлениям.

Коммунист Василий Кислицын спросил, пришла ли в области дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета на 2016 год, обещанная до 26 декабря. Лукашук ответила, что деньги не пришли, но ожидаются сегодня.

«Год будет непростой, понадобится мужество и большая предприимчивость для того, чтобы как-то вырулить в этой ситуации. Я не случайно задал вопрос о финансовой помощи, потому что эту ситуацию можно пролонгировать на 2017 год, — заявил Кислицын, — Мы много говорим про оптимизацию расходов и не говорим про оптимизацию доходов. И когда нам говорят, что „денег нет, но вы держитесь“, вы извините, мы в самой богатой стране и живем без денег».

Депутат упрекнул правительство РФ в том, что до сих пор не введено прогрессивное налогообложение, налог на роскошь, не решен вопрос о монополии на алкоголь и табак. «Надо подумать о национализации — это нормальное явление. Фракция КПРФ считает, что прежде всего надо подумать, как наполнить бюджет, а потом уже оптимизировать расходы. Мы будем голосовать против данного бюджета», — заявил депутат.

Либерал-демократ Юрий Ярушин поддержал коллегу. «Бюджет области тяжелый, закредитованность большая, долги растут. Да выделяют финансовую поддержку, но это капля в море по сравнению с теми средствами, которые сегодня нужны. У нас прожиточный минимум около 10 тыс. рублей, а МРОТ — 7,5 тыс. рублей. О каком качестве жизни мы говорим? Звучат одни и те же аргументы: нет денег, тяжелая ситуация в экономике, упали цены на нефть. Я понимаю, что надо помогать другим странам. Советский Союз помогал, но чем это закончилось — нет Советского Союза», — заявил он. Ярушин предложил правительству России списать долги регионов, особенно дотационных, которые работают над доходной частью бюджета.

«Я понимаю, что надо помогать другим странам. Советский Союз помогал, но чем это закончилось — нет Советского Союза»

Единоросс Владимир Казаков призвал оппозицию оставить демагогию: «Конечно интересно на заседании облдумы публично выступить, покаяться в наших проблемах, но мы собрались не для этого. Мы собрались, чтобы утвердить рабочий документ, по которому должна двигаться наша область. Все остальное — это лирика». Он напомнил, что проект бюджета прошел комитеты и публичные слушания, а выступление Кислицына и Ярушина назвал популистскими. «Не будете принимать документ — не принимайте. Мы его примем, как партия большинства. Надо реально смотреть на вещи, хватит заниматься демагогией, поучаствуйте хотя бы реально в чем-то», — признал он.

Поддержал Казакова депутат Владимир Остапенко. Справедливоросс Борис Шалютин напомнил депутатам анекдот про «не место для дискуссий». Он отметил, что хотя «в значительной степени поддерживает коллег из КПРФ и ЛДПР», как у депутата облдумы претензий к проекту бюджета нет. «Думаю его следуем принять, понимая, что он далек от того, что хотелось бы», — заключил Шалютин.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов призвал депутатов больше принимать участие в формировании доходов. «Не будем говорить о том, что самолеты бороздят космические просторы, нужно конструктивно работать, выдвигать конкретные предложения», — сказал он. А финансист Елена Лукашук обратилась к присутствовавшему на заседании депутату Госдумы Василию Шишкоедову: «Надеюсь, депутат Госдумы донесет это до высшего руководства».

В итоге за проект бюджета проголосовали 26 депутатов, против — четыре депутата.

Как ранее сообщало «URA.Ru», доходы бюджета составят 35 млрд 671 млн рублей, расходы — 38 млрд 799 млн рублей, дефицит — 3 млрд 128 млн. Наибольшее сокращение коснулось регионального дорожного фонда (на 500 млн рублей) из-за уменьшения доходов от акцизов на нефтепродукты.