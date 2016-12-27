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Главные новости Челябинской области
12:12  27 декабря 2016 0

Челябинским чиновникам отменили новогодние праздники. «Ждем снегопадов»

Дубровский интервью Челябинск, дубровский борис
Дубровский: "На каникулах придется поработать"Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

На всем протяжении новогодних праздников в администрациях городов и районов Южного Урала будет организовано круглосуточное дежурство. Соответствующее распоряжение отдал 27 декабря челябинский губернатор Борис Дубровский, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе главы региона.

«При необходимости южноуральцы всегда должны иметь возможность дозвониться до дежурных сотрудников, чтобы решить свои проблемы. Кроме того, по прогнозам, ожидаются снегопады, к которым главам муниципалитетов нужно быть готовыми — уборка должна проводиться вовремя», — подчеркнул Дубровский.

Как доложил главе региона его заместитель Сергей Шаль, график новогодних дежурств уже составлен не только на местах, но и в областных ведомствах. «Сформированы бригады по линии коммунального и дорожного хозяйства, министерства энергетики. Созданы аварийные запасы на выходные — это топливо, материалы и вся необходимая техника», — пояснил Шаль.

Алексей Шумов
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