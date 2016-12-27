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27 декабря 2016
26 декабря 2016
12:26  27 декабря 2016 0

На Урале собирают подписи против переноса поликлиники в частный сектор

Новость о переносе поликлиники возмутила горожанФото: с сайта google.ru/maps

Жители уральского города Ирбит отреагировали на планы руководства ЦГБ перенести городскую поликлинику из медгородка в полуразрушенное здание бывшей райбольницы, расположенной в частном секторе. В ответ на заявление главврача больницы Александра Чуракова о необходимости переезда, жители города начали сбор подписей против его идеи.

«В течение трех дней проводим сбор подписей, — рассказал „URA.Ru“ один из ирбитских активистов Алексей Кононов. — Опрашиваем людей возле ЦГБ. За понедельник собрали 219 подписей. 40 человек отказались участвовать в опросе или сказали, что им без разницы. Все остальные (80%) заявили, что они против переноса поликлиники».

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На Урале городскую поликлинику выселяют в частный сектор

В Ирбите активно обсуждается тема перевода городской поликлиники из ГЦБ в бывшую райбольницу на ул. Кирова (частный сектор), где сейчас находятся отделения терапии и неврологии.

По словам главврача, переезд поможет сконцентрировать все стационары в одном месте. Ирбитчане активно выступают против переезда поликлиники: райбольница находится в частном секторе, куда не ходят автобусы, старые корпуса требуют ремонта, там нет горячей воды, не работают лифты, а коммуникации сгнили и требуют замены.

Андрей Гусельников
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